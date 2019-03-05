شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات مارس من مكاتب البريد وبنك ناصر الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدا وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات مارس المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، الثلاثاء، وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، وصرف المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة 3.7 مليار جنيه 10 مارس.

تتابع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات مارس في يومها الرابع على التوالي، واستعرضت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة العملية على مدار الساعة.

ووجهت الوزيرة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من جميع المنافذ، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.