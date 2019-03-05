شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يحيل موظفين بالجامعة للنيابة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إنه تلقى مذكرة من مدير المستشفى الجامعي ببني سويف، ضد موظف بالمستشفى، يقوم بالجمع بين وظيفتين الأولى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، منذ 9 سبتمبر 2007، والثانية بالمستشفى الجامعي بتاريخ 1 يوليو2009.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، في بيان، إلى أنه أحال المذكرة إلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ببني سويف، لإجراء تحقيق في صحة الواقعة طبقا لما نصت عليه المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 والتي تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذلك تختص بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة، مؤكدا على أنه تلقى مذكرة من المستشار القانوني بالجامعة بضرورة إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية.

وأضاف «أنه أحال مشرف أمن بالمدن الجامعية بشرق النيل إلى النيابة العامة ويدعى» م. س«بأنه أثناء النوباتجية الخاصة به فوجئ بسرقة جزء من كابل كهرباء» كهنة«غير مستغل عهدة المدينة الجامعية، وأنه تلقى مذكرة بخصوص هذا الشأن من مدير إدارة الأمن تضمن أهمال مشرف الأمن الإداري عن المدينة، وأنه بتحري الحقائق في الجامعة تبين من مراجعة الأفراد والكاميرات إهمال مشرف الأمن بسرقة كابلات الكهرباء، مضيفا:» تم إحالة الواقعة للنيابة العامة لأن ما ارتكبه الموظف يشكل جريمة جنائية».