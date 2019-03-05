شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مفاجئة على أسواق «الثغر» لمراقبة الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه تم تسيير حملات مفاجئة على المخابز البلدية والبقالين والأسواق، لضبط المنظومة التموينية ومراقبة الأسعار، حيث جرى تنفيذ حملات بإدارات شرق والعجمى والعامرية، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات وتحرير المحاضر القانونية حيال أصحابها وإحباط تهريب 16.1 طن دقيق مدعم.

وأضاف «سعد الله» أنه في إدارة تموين شرق تم تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لأحد المخابز ومحضر تصرف يوم الكارت الذهبى لأحد المخابز و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و4 محاضر لتوقف مخابز بدون إذن مسبق من التموين، كما تم الاشتراك مع مباحث تموين شرق، بقيادة العقيد محمد زين العابدين، وتم تحرير محضر تصرف (إحباط تهريب) لـ282 شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، وتجميع 10 بطاقات تموين وجارٍ عمل محاسبة للمخبز، كما تم تحرير محضر حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و4 محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وفي إدارة تموين العجمى تم تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و5 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات على المخابز ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين و3 محاضر تصرف في 39 شيكارة دقيق بلدى مدعم لمخابز بلدية ومحضر تجميع دقيق لأحد المخابز البلدية و8 محاضر توقف لمخابز بلدية بدون إذن مسبق من التموين و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص من الجهات المعنية و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق ومحضرين تغليف مواد غذائية بمطبوعات ومحضر بيع بسعر أزيد لسلع مسعرة ومحضر سلع غذائية منتهية الصلاحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لمخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لأحد المخابز ومحضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على المواد الغذائية بالأسواق و13 محضرا لعدم حمل شهادات صحية ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد و8 محاضر عدم سداد فروق أسعار لمحطات بنزين ومحضر إدارة مصنع تعبئة ملح بدون تراخيص.