شكرا لقرائتكم خبر عن «مديرية التضامن» تقدم الدعم لـ887 مواطنًا بلا مأوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على استمرار تقديم أوجه الدعم والرعاية لإنجاح مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجا ورصد جميع الحالات الإنسانية على مستوى محافظات الجمهورية وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الجارى.

وأوضح المحافظ، في بيان، أن مديرية التضامن الاجتماعى في الإسكندرية تمكنت من التعامل مع ٢٨٢ حالة من المشردين إلى جانب ٦٠٥ أطفال بلا مأوى، وذلك منذ إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وحتى الآن. وأشار إلى أن جميع الحالات تم تقديم الدعم اللازم لها وتحويل الحالات المرضية منها التي تحتاج للعلاج إلى المستشفيات، وأخرى لدور رعاية المسنين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، لدمجهم مع المجتمع وتوفير حياة كريمة من خلال تقديم الأنشطة المختلفة لهم لتعويضهم عما عانوه من قبل.

وأثنى المحافظ على فريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوى بمديرية التضامن الاجتماعى، وذلك تقديرا لجهودهم المتميزة في التعامل مع الحالات والاستجابة السريعة والنزول الفورى لكل البلاغات التي تأتى للفرق في جميع الأوقات.