شكرا لقرائتكم خبر عن «أنطونيادس».. قصر شهر عسل «الأميرة فوزية وشاه إيران» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقع قصر أنطونيادس بحدائق أنطونيادس شرق الإسكندرية، وترجع تسميته إلى صاحبه البارون اليونانى جون أنطونيادس، الذي عاش بالإسكندرية وكان من أشهر تجار الأقطان.

في عام 1860، عهد إلى الفنان الفرنسى بول ريتشارد بتطوير حدائق قصره ليكون بمثابة نسخة مصغرة من قصر فرساى وحدائقه في باريس، وتبلغ مساحة القصر 45 فدانا، وفى عام 1918 آل القصر إلى بلدية الإسكندرية تنفيذاً لوصية صاحبه الذي توفى عام 1895.

يقول الدكتور إسلام عاصم، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر، إن أنطونيادس وهب بلدية الإسكندرية الحديقة والقصر عام 1918، ما لاقى اعتراضا من الصحافة ضد الواهب، وطالبت بأن تكون الحديقة للجالية اليونانية وليست للبلدية، ومنذ ذلك الحين أصبح قصر وحدائق انطونيادس مقرا لعقد حفلات البلدية وإقامة أهم الشخصيات؛ مثل ملك بلجيكا وفيكتور عمانويل الثالث آخر ملوك إيطاليا ومحمد رضا بهلوى شاه إيران الذي تزوج الأميرة فوزية أخت الملك فاروق وقضيا فيه أول أيام زواجهما قبل السفر إلى إيران.

كان القصر في بدايته عبارة عن فيلا وسط الحدائق، وعندما زاره الخديو توفيق أصدر مرسوما لتحويله إلى قصر، ويتكون المبنى من طابقين، بالإضافة إلى بدروم وغرف الخدمات المقامة على سطحه.

وفى عهد الملك فؤاد خُصص الطابق السفلى صالات للاستقبال وقاعة للطعام، كما يضم المكتب والمكتبة. أما الطابق العلوى فقد قُسم إلى جناحين للنوم، يضم الأول مكانا للنوم خاصا بالملك والآخر خاصا بالملكة، يتوسطهما قاعة لتناول الإفطار وملحق بكل مكان خاص منهما غرفة لتغيير الملابس.

ويضم هذا الجناح من الجهة القبلية 4 غرف للأميرات، يمكن من خلالها مشاهدة تمثال فينوس المثبت بإحدى يديه مرآة تعكس ضوء الشمس عند الشروق لتضىء غرف الأميرات، أما الجناح الآخر فهو مخصص لنوم الضيوف.

ويزين أركان الواجهة الأمامية 4 تماثيل من الرخام، تمثل الفصول الأربعة ويطل من الجهة الشمالية على الحديقة الأمامية من خلال تراس كبير حيث يُشاهد منه جانب كبير من الحدائق والصوبة الملكية.

ويطل القصر من الجهة الجنوبية، عبر التراس، على حديقة الشاى، وللقصر مدخل من الجهة الجنوبية يزدان جانباه بأسدين مصنوعين من المرمر الخالص.

«أجمل حدائق الدنيا وليس لها مثيل في مصر»، هكذا وصف أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الاثار الأسبق، حدائق أنطونيادس، موضحا أن مؤسسها كان على دراية بتاريخ وثقافة مصر واليونان واختار المكان، جنوب شرق الإسكندرية، وهذه البقعة كانت موجودة في عهد بطليموس الثانى وعرفت باسم اليوزيس، أو الجنة ومرتبطة بعبادة آلهة الخصب واختارها أنطونيادس لإنشاء حديقته، وصممها على غرار قصر فرساى وجمع فيها أندر النباتات فأصبحت جنة أرضية لدرجة أن الملك فؤاد كان يصطاد فيها اليمام.

ويوضح «عبدالفتاح»، أن القصر له 3 مداخل أحدها على طريق المحمودية ومسجل عليه وثيقة إهداء الحديقة إلى بلدية الإسكندرية ويحتاج إلى ترميم عاجل حتى لا يطمس الإهداء.

والمدخل الثانى لحدائق النزهة، وهو المدخل الرئيسى، أما المدخل الثالث؛ فهو يطل على شارع فيكتور عمانويل بسموحة.

ويعتبر القصر تحفة معمارية، وتوجد بحدائقه والشرفات العليا تماثيل رخام؛ منها آلهة الإغريق وكائنات أسطورية وتماثيل لأعلام أوروبا؛ مثل فاسكو ديجاما ومجلان وكريستوفر كلمبوس، فضلا عن تماثيل الفصول الأربعة الموجودة بحديقة القصر، وتمثل أهم مقتنياته، ويوجد حوض برونزى بحديقة القصر يمثل إله الرياح وينفث من فمه ماء عذب بدلا من الرياح.

ويرى مستشار وزير الآثار الاسبق، أن مشكلة حدائق أطونيادس تتمثل في أن القصر آل للمكتبة، فيما بقيت الحديقة تابعة لوزارة الزراعة، لذا يجب إلحاق الحديقة والقصر بالمكتبة، لأنها تدار بمستوى إدارة راق، ولديها مجلس أمناء على أعلى مستوى، ما يتناسب مع الحدائق، وكانت قديما تحت إشراف أمراء وملوك، والآن أصبحت تحت إدارة موظفى وزارة الزراعة، مطالبا بإحياء صوبة النباتات، تحت إشراف كلية الزراعة، لتتحول الحدائق والقصر لأعظم منتجع ثقافى وعقلى في مصر.

وشهد القصر أحداثا تاريخية مهمة؛ منها الجلسات التحضيرية لتوقيع معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا، والاجتماع التحضيرى لإنشاء جامعة الدول العربية عام 1944، واختيار مصر مقراً لها، كما عقد أول اجتماع للجنة غوث اللاجئين، وأول لجنة أوليمبية في مصر، كما أقام بالقصر بعض ملوك أوروبا في عهد الملك فاروق وعهد الثورة.