شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين في أوروبا: جريمة ضد المرأة.. ونحذر من ارتكابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر محكمة «أولد بيلى» البريطانية، حكمها في واقعة متعلقة بـ«ختان الإناث»، 7 مارس الجارى، تمهيدا لإصدار حكمها على الوالدين اللذين اعتبرتهما متهمين، حيث يجرم القانون البريطانى ختان الإناث بشكل عام، وتتم إدانة كل الأطراف المشاركة، سواء أكان الطبيب الذي أجرى الجراحة أو الوالدين، إلى جانب تحميل الجناة تكاليف الدعوى القضائية.

وتعد المحكمة الجنائية «أولد بيلى» من أقدم وأشهر المحاكم في بريطانيا، ويطلق عليها مسرح دراما القضاء البريطانى، حيث ينظر أمامها القضايا الجنائية الكبرى في لندن، وفى حالات استثنائية من أجزاء أخرى من إنجلترا وويلز.

كما يجرى تطبيق عقوبتى الغرامة والسجن فيما يتعلق بـ«ختان الإناث»، في وقت تزايدت فيه التحذيرات المتكررة لبعض من ينتمون للجالية المصرية والعربية واللاجئين وغيرهم من الأفارقة، لوقف تلك الممارسات، التي تتسبب في عواقب وخيمة تنعكس على حياة الفتاة النفسية والعاطفية، خاصة بعد الزواج، فضلا عن آثارها الجانية الضارة من الناحية الطبية.

وأصدر التاج البريطانى قانوناً يقضى بحظر ختان الإناث في المملكة البريطانية والذى يمتد نصه، وما يترتب عليه من آثار إلى أيرلندا الشمالية.

وورد في نص القانون أنه تم إصداره من قبل الملكة واستناداً إلى مشورة وموافقة اللوردات، روحياً ودنيوياً، والعموم في أثناء عقد البرلمان وبمقتضى سلطته، ويعتبر القانون في تعداد الجرائم قيام أي شخص باستئصال قطع وتخييط أو تشويه كل أو أي جزء من الشفاه الكبرى أو الشفاه الصغرى أو البظر أو أي جزء من الجهاز التناسلى الأنثوى، وكذلك القيام بالمساعدة أو الحض أو إسداء المشورة أو إجراء الختان.

وشدد القانون على ضرورة توقيع العقاب بالغرامة أو السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو كلا العقوبتين، وفى حالة إدانة الشخص بدون تدخل هيئة المحلفين، فإنه يتم توقيع الغرامة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون المحدد بالقسم 74 من قانون العدالة الجنائية الصادر عام 1982، أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو كلاهما.

ووجه اتحاد المصريين في أوروبا تحذيرا يقضى بعدم اللجوء إلى ممارسة ما وصفه بـ«جريمة ختان الإناث»، منتقدا لجوء بعض المصريين والعرب واللاجئين لانتهاك حقوق الفتيات القاصرات تحت مزاعم لا يؤيدها الدين أو الطب، وتؤدى إلى مزيد من العزلة والانغلاق، خاصة في المجتمعات الأوروبية.

وقال الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، إن وزارة العدل البريطانية تجرم ختان الإناث لكل الجنسيات والعرقيات والأقليات والمواطنين بلا تفريق، وذلك بموجب القانون الذي أصدرته في هذا الصدد منذ منتصف الثمانينيات، لافتا إلى أن ممارسة الختان مازالت ترتكب في حق الفتيات رغم نصوص القانون الواضحة التي تجرمها.

وأضاف عبدالصمد، لـ«المصرى اليوم»، أن محكمة الجنايات هي المختصة بالنظر في القضية، والتى تصدر حكمها بعد قرار هيئة المحكمين، مشيرا إلى أن هناك أربعة أنواع من الختان تمارس ضد الفتيات وكلها مع اختلاف أسمائها تترك اختلافات تشريحية تلحق الأذى والضرر على العضو التناسلى الأنثوى.

وأكد أن معظم من يمارسون الختان في المملكة المتحدة «مصريون، صوماليون، سودانيون، هنود، باكستانيون، إندونيسيون»، لافتا إلى أنه حذر عددا من الأطباء الذين يجرون عمليات ختان الإناث دون جدوى.

وتابع: «تقدمنا بعدد من الدعاوى القضائية ضد أتراك وباكستانيين وبنجاليين بعدما وجدنا أنه السبيل الوحيد بعد أن استنفدنا كل محاولات تحذيرهم دون استجابة سواء من الآباء أو الأطباء، وبريطانيا سجلت 137 ألف حالة ختان إناث، كثير منها تنتهى بالبراءة لأسباب تتعلق بتعاطف هيئة المحلفين حتى لا يتم حبس الأب والأم وتهديد مستقبل الفتاة وسمعتها، وقضية الشهر الجارى تم حجزها للحكم ضد الأم والطبيب، بينما تمت تبرئة الأب».

وأشار إلى أن هناك ما لا يقل عن 939 بلاغا في حالات ختان إناث تم التقدم بها في غضون العامين الماضيين، بينما جرى إحالة 36 بلاغا للنائب العام، في حين أن الشرطة لم تجد أدلة دامغة لتفعيل البلاغات الأخرى.

وحذر «عبدالصمد» جموع المصريين في بريطانيا من اللجوء إلى تلك الممارسة، مؤكدا أنه ليست هناك ظروف أو مبررات تضطر الآباء إلى ختان بناتهم إلا بعض المعتقدات الشعبية التي لا تمت بصلة إلى أخلاق أو دين، رافضا مسلك البعض في الالتفاف والتحايل على القانون من خلال إجراء الجراحة للفتاة، وهى لاتزال صغيرة لا تدرك ما يحدث لها، كما رفض إصرار البعض على العيش في عزلة عن المجتمع وثقافته وتقاليده، رغم أن هذه التقاليد لا تتعارض مع الدين.

وقال: «نقوم بدورنا في هذا المجال، كما أننا التقينا وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد، وهو مسلم، للعمل على نشر الوعى بين المسلمين البريطانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، وطالبناه بتطبيق الإجراءات الفرنسية في هذا الصدد، حيث يقومون في فرنسا، من خلال فرق طبية، بإجراء فحص دورى سنوى للجهاز التناسلى للفتيات مع دخول العام الدراسى، مع مراعاة السرية وتوفير الشروط التي ترتضيها الفتاة خاصة إذا كانت خجولة».

وأيد «عبدالصمد» الأسلوب الفرنسى في هذا الصدد، موضحا أن الكشف إجبارى، ويشكل رادعا يحول دون إجراء هذه الجريمة، لا سيما وأن العقوبة فورية.

ويتسبب ختان الإناث في أضرار صحية كثيرة للفتيات والنساء، في حين أنه لا ينطوى على أي فوائد طبية على الإطلاق، حيث إنه يشمل استئصال النسيج العضوى بالجهاز التناسلى الأنثوى ويتدخل في الوظائف الطبيعية التي تؤديها أجساد النساء، وتتسبب عملية الختان في مضاعفات مباشرة، من بينها الشعور بالآلام الحادة، والنزيف المفرط، وتورم نسيج الأعضاء التناسلية، والعدوى، والحمى والتيتانوس، ومشكلات في الجهاز البولى، ومشكلات تتعلق بشفاء الجرح والشعور بالصدمة والوفاة.

أما عن الأضرار على المدى الطويل فتشمل مشكلات في الجهاز البولى كعدوى القناة البولية والشعور بالألم عند التبول، ومشكلات أخرى مهبلية مثل التهاب المهبل والإصابات البكتيرية، إلى جانب مشكلات أخرى في الطمث، من بينها آلام الحيض وصعوبة مرور دم الحيض.

وهناك أضرار أخرى تتعلق بالعلاقة الجنسية ذاتها مثل الشعور بالألم وانخفاض الشعور بالإشباع الجنسى، فضلا عن تزايد خطورة مضاعفات الولادة وما ينتج عنها من نزيف مفرط وعمليات قيصرية والحاجة إلى إنعاش المولود، ووفاة الأطفال حديثى الولادة.

كما يترتب على عمليات ختان الإناث حاجة ملحة لإجراء جراحات لاحقة خاصة النوع الثالث الذي يؤدى إلى تضييق فتحة المهبل، حيث تعتبر الجراحة في هذه الحالة ضرورة لنجاح العلاقة الجنسية والولادة. وهناك مضاعفات نفسية تصيب الفتاة جراء الختان، ومن بينها الاكتئاب والقلق وتدنى تقدير الذات، ولا يجوز للأطباء، شرعا وقانونا، إجراء ختان الإناث تحت دعوى العادات والتقاليد والعرف.