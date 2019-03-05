شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة السعودى للشئون الإفريقية يستقبل سفير مصر وعدد من السفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الاثنين، كلا من عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، وسفير جمهورية السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري، والقائم بأعمال سفارة جمهورية الصومال لدى المملكة سالم معو حاجي، ونائب السفير اليمني عبدالملك الارياني.

وجرى خلال الاستقبالات، استعراض العلاقات الثنائية مع بلدانهم، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.