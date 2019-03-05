شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يلتقى وزير خارجية الصومال فى مقر الخارجية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة اليوم الثلاثاء، أحمد عيسى عوض وزير خارجية الصومال، وذلك بمقر وزارة الخارجية. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية ، يعقد شكرى اليوم الثلاثاء الاجتماع الوزاري الثلاثى لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس حول ليبيا، وذلك بقصر التحرير.

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