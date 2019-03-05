شكرا لقرائتكم خبر عن Business Today تكرم رجل الأعمال محمد الجارحى كأحد قادة الأعمال البارزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت مجلة Business Today، خلال حفل BT100 عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الاقتصاد، وبينهم رجل الأعمال محمد الجارحى، العضو المنتدب لشركة الجارحى للصلب وعضو مجلس إدارة النادى الأهلى.

ويشارك هذا العام فى BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.