شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. "التعليم": الامتحان الثانى لأولى ثانوى 24 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التربية والتعليم التعليم: تسليم التابلت لجميع الطلاب باستثناء قرابة 20 ألف طالب بالمدارس الخاصة نائب الوزير للتعليم الفنى يناقش مع اتحاد الطلاب جدول امتحانات الدبلومات الفنية صور..وزير التعليم: 24 مارس الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى التعليم العالى نائب وزير التعليم العالى: طلاب الجامعات سيتجاوزون 4 ملايين بحلول 2030 وزارة التضامن التضامن تتعامل مع 6774 مشرداً وطفلا بلا مأوى بمختلف المحافظات وزارة الزراعة "الزراعة": تصدير 514 ألف طن موالح للخارج منذ بداية الموسم الجديد وزارة البيئة البيئة تشن حملات تفتيش فى أسيوط وتتخذ إجراءات ضد المخالفين وزارة الاوقاف الأوقاف: بيان الأزهر فى التفرقة بين شهيد الحق وقتيل الباطل ركيزة خطبة الجمعة

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