"العمال عندهم ضغط وسكر".. كيف علق رئيس السكة الحديد على أزمة المِرفق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استضافت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الاثنين، المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية للرد على تساؤلات اللجنة عقب حادث محطة مصر، الذي وقع الأربعاء الماضي وأودى بحياة 22 مواطنًا و43 مصابًا.

بدأ الاجتماع، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الحادث، بحضور الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل.

يستعرض "الخليج 365"، تفاصيل ما جاء في الاجتماع وأبرز تصريحات رئيس السكك الحديدية، كالآتي:

قال المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن كل الآراء والاقتراحات المقدمة من اللجنة محل تقدير الهيئة، وعلى الرغم من أن هناك قصورًا وإهمالًا، ولكن بالهيئة أناسًا شرفاء ومخلصين وعلى قدر من الاحترام.

وأضاف: "حادث القطار كان ممكن تداركه لو تم استخدام إبرة السقوط، ولكن هناك خطأ بشريًا حدث أدى إلى وقوع الحادث، دون أن يشرح ما هي إبرة السقوط".

وتابع رسلان: "المنظومة ظلت لعقود طويلة مهملة، وبدأ التطوير بها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام ٢٠١٤، وهناك عدة اتفاقيات تعاون وقروض لتطوير السكة الحديد، منها قرض من دولة المجر، حيث عقد الدكتور محمد شاكر المكلف بتسيير أعمال وزارة النقل اجتماعا مع رئيس البنك المجري لإنهاء بعض العوالق والمشكلات وخلال الأسبوع القادم سينتهي الاتفاق وسيتيح توريد ١٣٠٠ عربة، وانتهت معظم الخطوات وخلال هذا الأسبوع سيكون هناك قرار بشأنه".

وقال إن هناك قرضًا بمبلغ ٥٧٠ مليون دولار مع كندا لتوريد ١٠٠ جرّار، وتأهيل ٨١ جرّارًا وصيانة الـ١٨١ جرّار وسيتم إنهاء إجراءاتها خلال الأيام المقبلة".

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تطوير ٤ أبراج على خط الوجه البحري، كما أنه سيتم تطوير عدد من الأبراج على خط الوجه القبلي منها برج أبوقرقاص ومغاغة.. وفِي حال الانتهاء منها يقلل تدخل العامل البشري في منظومة التشغيل.

وذكر أن أغلب العاملين، البالغ عددهم ٤٩ ألفًا، تبع الهيئة لديهم أمراض السكر والضغط زي كل مصر، والكشف الطبي "شرك" - غير اللائقين طبيًا- بعض العاملين ومنهم السائقين.

وتحدث رئيس الهيئة، منفعلًا: "أنا مش عايز حد من الزملاء ملوش دعوة يتحمل المسؤولية، ولما جيت أحول ناس من العاملين لعدم الملائمة لبعض الأعمال ظهرت ضدي أعمال شغب وتجمعات، وقالوا يسقط أشرف رسلان".