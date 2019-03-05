أخبار مصر | قيادي بـ"بنفكر لبكرة" يطالب بالحفاظ على الشباب وتوعيتهم من مخاطر الشائعات والأكاذيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"بنفكر لبكرة" يطالب بالحفاظ على الشباب وتوعيتهم من مخاطر الشائعات والأكاذيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس الحسيني الكارم، القيادي بحملة بنفكر لبكرة، إن الحمل ثقيل على الدولة وقيادتها في مواجهة هذا الكم من الإرهاب الفكري وترويج الشائعات بشكل مزعج، بث السم في العسل في أوساط الشباب، واستغلال منصات السوشيال ميديا لتحقيق تلك الأهداف الخبيثة، لذا يجب علينا الوقوف خلف الدولة وقياداتها وإحكام العقل والمنطق فيما ننقل ونكتب ونتحدث فيما بينما، والابتعاد عن خطر الأكاذيب المعروف من يقف ورائها والهدف والمقصد منها.

وأضاف الكارم، في تصريحات صحفية، أن أولادنا هي ثمرة عمرنا، وعلينا الحفاظ عليهم وتوعيتهم بشكل مستمر والاستماع لهم ومناقشتهم بشكل دائم، للتعرف على تواجهتهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تشكلت من خلال السوشيال ميديا، وعدم انسياقهم وراء أي شائعة، وبذل مجهود في الوصول للحقيقة ومعروفة مصدر المعلومة، لو نجحنا في ذلك سنحقق جزء كبير من واجهة الفكر الذي يلعب عليها ويستغلها أعداء الوطن.

وأوضح القيادي في حملة بنفكر لبكره، أن النجاح لن يكون إلا بتطبيق القانون وردع كل من سولت له نفسه بنشر أكاذيب تهدف لزعزعة الاستقرار داخل البلاد، مشيرًا إلى نص المادة 188 من قانون العقوبات، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير مشيرًا إلى إن الجماعة الإرهابية هي المصدر الأول لترويج الشائعات من أجل تحقيق أهداف ومخططات عدائية معدة ضمن أجندات الحرب المعلوماتية.