مصر | 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مطعم في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مطعم في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق شب بمطعم بمنطقة إمبابة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة بالحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمطعم بمنطقة إمبابة، وتم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم 3 إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقى المجاورات.

وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.