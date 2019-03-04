انت الان تتابع رسلان: حادث محطة مصر خطأ بشري.. و«إبرة» كانت تمنعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حادث محطة مصر

قال المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن كل الآراء والاقتراحات المقدمة من لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، محل تقدير الهيئة، وعلى الرغم من أن هناك قصورا وإهمالا، لكن الهيئة بها "ناس شرفاء ومخلصين وعلى قدر من الاحترام"، مؤكدا أن حادث محطة مصر كان يمكن تداركه لو تم استخدام "إبرة السقوط"، إلا أن هناك خطأ بشري حدث أدى إلى وقوع الحادث، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل، اليوم، بعد كارثة انفجار جرار قطار بمحطة مصر في رمسيس، الأربعاء الماضي.

وأضاف رسلان، أن المنظومة ظلت لعقود طويلة مهملة وبدأ التطوير بها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهناك عدة اتفاقيات تعاون وقروض لتطوير السكة الحديد منها قرض مجري، لافتا إلى أن الدكتور محمد شاكر، المكلف بتسيير أعمال وزارة النقل، اجتماعا مع رئيس البنك المجري لإنهاء بعض العوالق والمشكلات،