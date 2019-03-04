139 عاما على ظهورها.. الصورة تتربع على عرش الصحافة

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1880 ميلاد أول ظهور للصورة فى تاريخ الصحافة بالعالم.. والبداية من صحيفة «ذا دايلى جرافيك» بأمريكا.. و1881 ظهور أول صورة فى تاريخ الصحافة المصرية

حدث فى مثل هذا اليوم، ومع مرور 139 عاما، ظهر ميلاد أول صورة فى تاريخ وذاكرة الصحافة، وتعد الصورة من أعرق وسائل الاتصال بين عموم البشرية، ولقبت فى الصحافة بألف كلمة، فشهد عام 1880 نشر أول صورة فى الصحافة فى العالم بجريدة «ذا دايلى جرافيك» بأمريكا. ومنذ ذلك التاريخ، ترسح مفهوم الصورة الصحفية فى مانشتات الصحف والجرايد، فكانت للصحافة المصرية السبق فى تصدير الصورة بين عناوينها، وذلك فى العام الثانى على التوالي من ظهورها فى صحيفة «ذا دايلى جرافيك» بأمريكا.

منذ ذلك الوقت وحتى الآن، استطاعت الصورة أن تخلق جيلا من المصورين الصحفيين ذوي المهارات العالية ليس فى مصر فحسب بل فى مختلف ربوع العالم تحت العديد من المسميات والكيانات الرسمية، كما أن للصورة جمهورها من القارئ، الأمر الذى جعلها تحتل وتتربع على عرش الصحافة. وفى السنوات الأخيرة، ومع دخول الصحافة فى كل

منذ ذلك الوقت وحتى الآن، استطاعت الصورة أن تخلق جيلا من المصورين الصحفيين ذوي المهارات العالية ليس فى مصر فحسب بل فى مختلف ربوع العالم تحت العديد من المسميات والكيانات الرسمية، كما أن للصورة جمهورها من القارئ، الأمر الذى جعلها تحتل وتتربع على عرش الصحافة. وفى السنوات الأخيرة، ومع دخول الصحافة فى كل دول العالم مجال الفضاء الإلكترونى، أصبحت صحافة التقارير المصورة، واحدة من ركائز الصحافة، فلم يعد ينشر خبر أو تقرير أو حوار أو غيرها من فنوان وأشكال الكتابة الصحفية، بدون صورة، ومع مرور الوقت باتت الصورة جزءًا لا يتجزأ من الصحافة بشكل عام سواء فى الداخل أو الخارج، وذلك فى الصحافة الورقية والإلكترونية. الصورة كانت سببا لقرارات غيرت العالم الصورة كانت سببا لقرارات غيرت العالم وللصورة الصحفية أهمية كبرى لدى أغلب حكومات العالم، فكثيرا ما خرجت قرارات مصريرية لمختلف الأمم والشعوب بناء على الصورة الصادقة للحدث، كما هو الحال فى وقوع المذابح والحروب. ولقوة الصورة الصحفية، أصبح المصور الصحفي فى مرمى سهام الدول التى لا ترغب فى نشر الحقيقية، فعلى مستوى العالم، شهدت السنوات الماضية دخول الصحفيين إلى السجن أو التعرض للتنكيل أو الاختفاء أو غير ذلك من أدوات النيل من حرية الصحافة جراء التقاط صور تبرهن على فساد تلك الحكومات. وأكد الخبير الإعلامى، ياسر عبد العزيز، أنه لا خلاف على مركزية الصورة فى خلق الانطباع وبناء الوعى، ووفقا لما قاله "أفلاطون" أن الأشياء تتطور عند العقل بعد أن يراها، فالكثير من المعلومات والآراء تأخذ طريقها إلى الوعى عبر تجسيدها فى مشهد. وأوضح ياسر عبد العزيز لـ"التحرير"، الصورة تطورت حتى أصبحت ركنا رئيسيا من أركان الممارسة الصحفية والإعلامية، فالاختراق الذى حققه التليفزيون كان مستوحيا من فكرة الصورة، وما زالت الصورة قادرة أن تلعب الدور الأكثر أهمية فى العمل الصحفى والإعلامى. مشاكل بالصورة مشاكل بالصورة وتابع: هناك مشكلة حصلت ضربت صناعة الإعلام والصحافة بشكل عام، مشكلة التزوير العميق الذى يستند للتلاعب بالصور، فسبق وأن حصل مصور إحدى وكالات الأنباء العالمية على جائزة دولية لصورة، ثم فوجئت اللجنة المنظمة بإدخال تعديلات على الصورة من قبل المصور لتكون أكثر تعبيرًا، وعلى الفور سحبت منه الجائزة. وأشار عبد العزيز، إلى أنه لكى ندرك أهمية الصورة علينا أن نتذكر صورا غيرت الأحداث فى العالم، منها صورة الطفل محمد الدرة، التى فرضت ضغوطا كثيرة على قوات الاحتلال الإسرائيلى، وكذلك صورة الطفل آلان الكردي نسبة إلى عرقيته الكردية، هو طفل سوري صغير لم يتجاوز الثالثة من العمر، مات غرقًا، وأيقظت صورته على شاطئ تركي ضمير العالم، الأمر الذى تغيرت معه سياسات الهجرة، وكذلك الصورة المعروفة باسم "فتاة النابالم"، في صورة فائقة الشهرة من حرب فيتنام، وبسبب هذه الصورة مورست على الإدارة الأمريكية المزيد من الضغوط، وصولا إلى الانسحاب من فيتنام، فضلا عن صورة طفل المجاعة فى السودان، وكان يتربص به نسر، تلك الصورة التى غيرت مفهوم الغرب تجاه قضايا المجاعة. وشدد الخبير الإعلامى، على أن الصورة بألف كلمة، وحققت تاثيرا سياسيا عميقا واجتماعيا عميقا، ولا خلاف على مركزية الصورة وحيوية المشهد، غير أن المخاوف من الاختلاط والتزييف وتصدير جانب واحد من الصورة، يحتم علينا أن نعزز من مهارات الصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق بالصور ونرسي القيم وأخلاقيات التصوير.

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