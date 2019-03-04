رئيس السكة الحديد: العاملون ثاروا ضدي.. وأغلبهم مرضى

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أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن العاملين بالهيئة وعددهم 49 ألف، أغلبهم يعاني من أمراض السكر والضغط "زي كل مصر"، والكشف الطبي "شرك" بعض العاملين ومنهم السائقين، وأضاف منفعلًا: "أنا مش عايز حد من الزملاء ملوش دعوة يتحمل المسئولية، ولما جيت أحول ناس من العاملين، لعدم الملائمة لبعض الأعمال، ظهرت ضدي أعمال شغب وتجمعات وقالوا يسقط أشرف رسلان"، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل اليوم الإثنين، بعد كارثة محطة مصر في رمسيس الأربعاء الماضي، التي أسفرت عن مقتل 23 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين،
وأكد رسلان، أن كل الآراء والاقتراحات المقدمة من لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، محل تقدير الهيئة، وعلى الرغم من أن هناك قصورا وإهمالا، لكن الهيئة بها "ناس شرفاء ومخلصين وعلى قدر من الاحترام"، وأشار إلى أن حادث محطة مصر كان يمكن تداركه لو تم استخدام "إبرة السقوط"، إلا أن هناك خطأ بشري حدث أدى إلى وقوع
وأكد رسلان، أن كل الآراء والاقتراحات المقدمة من لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، محل تقدير الهيئة، وعلى الرغم من أن هناك قصورا وإهمالا، لكن الهيئة بها "ناس شرفاء ومخلصين وعلى قدر من الاحترام"،
وأشار إلى أن حادث محطة مصر كان يمكن تداركه لو تم استخدام "إبرة السقوط"، إلا أن هناك خطأ بشري حدث أدى إلى وقوع الحادث، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل، اليوم، بعد كارثة انفجار جرار قطار بمحطة مصر في رمسيس، الأربعاء الماضي.
أضاف رسلان، أن المنظومة ظلت لعقود طويلة مهملة وبدأ التطوير بها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهناك عدة اتفاقيات تعاون وقروض لتطوير السكة الحديد منها قرض مجري. (التفاصيل)
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