انت الان تتابع برلماني: 1000 سائق قطار غير لائقين طبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنهم "لن يناموا قبل أن يصلوا للحقيقة ويعالجوا أي أخطاء"، مضيفا: "نقوم، حتى من بيوتنا، بالتنسيق والاتصال والمتابعة الكاملة مع المسئولين في وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر"، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل صباح اليوم الإثنين، بعد كارثة محطة مصر في رمسيس الأربعاء الماضي، التي أسفرت عن مقتل 23 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين، حيث استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا.
تصريح عبد الواحد، جاء عقب انتقاد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لأداء لجنة النقل. وأضاف المراغى: "قلت لرئيس النقابة العامة للنقل، يجب تحويل 1000 عامل أثبتت التحاليل الطبية أنهم غير لائقين، منهم مرضى سكر وقلب وأمراض أخرى تؤثر على عملهم لاحتمالية
تصريح عبد الواحد، جاء عقب انتقاد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لأداء لجنة النقل.
وأضاف المراغى: "قلت لرئيس النقابة العامة للنقل، يجب تحويل 1000 عامل أثبتت التحاليل الطبية أنهم غير لائقين، منهم مرضى سكر وقلب وأمراض أخرى تؤثر على عملهم لاحتمالية إصابتهم بغيبوبة، كما أن بعضهم يتعاطى المخدرات".
وأشار إلى أن بعض السائقين تم ضبطهم يتعاطون مخدرات، وبعضهم تورط في قضايا مخلة بالآداب، ولا يزالون يقودون قطارات ويتولون مسئوليات على خطوط السكة الحديد.
وحول استفسار ثروت سويلم عضو مجلس النواب، عن حجم الخردة لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أوضح رئيس لجنة النقل، أن "كل رئيس هيئة أو مسئول بييجي لنا يقول رقم للخردة، ولذلك لا نريد استباق الأحداث وسنطلب أرقاما رسمية وموثقة".
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: 1000 سائق قطار غير لائقين طبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.