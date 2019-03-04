انت الان تتابع برلماني: 1000 سائق قطار غير لائقين طبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنهم "لن يناموا قبل أن يصلوا للحقيقة ويعالجوا أي أخطاء"، مضيفا: "نقوم، حتى من بيوتنا، بالتنسيق والاتصال والمتابعة الكاملة مع المسئولين في وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر"، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل صباح اليوم الإثنين، بعد كارثة محطة مصر في رمسيس الأربعاء الماضي، التي أسفرت عن مقتل 23 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين، حيث استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا.

تصريح عبد الواحد، جاء عقب انتقاد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لأداء لجنة النقل. وأضاف المراغى: "قلت لرئيس النقابة العامة للنقل، يجب تحويل 1000 عامل أثبتت التحاليل الطبية أنهم غير لائقين، منهم مرضى سكر وقلب وأمراض أخرى تؤثر على عملهم لاحتمالية