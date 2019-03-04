شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوقع قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويحل المجلس محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٠ لسنة ٢٠١٢ وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

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