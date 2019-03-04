شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تطرح مكرونة على البطاقات بأسعار مخفضة 30% (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، اجتماعًا مع النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ووجدى المشد، نائب رئيس الغرفة، بحضور اللواء مجدى الشاطر، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وممثلى كبرى الشركات المنتجة لسلعة المكرونة، لحل المشكلات التي تواجه الموردين والتأكيد على استمرار توريد المكرونة لصالح الوزارة لطرحها على بطاقات التموين.

وقال طارق حسانين، إن اجتماع وزير التموين مع الغرفة وممثلى الشركات الموردة لسلعة المكرونة تطرق للعديد من الجوانب الإيجابية، منها نجاح الغرفة في توريد أجود أنواع منتجات المكرونة لصالح وزارة التموين للشهر الثالث على التوالى لطرحها للمواطنين على البطاقات، ضمن المقررات التموينية وبأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، حيث سيتم توريد كميات من المكرونة تقرب من 30 ألف طن خلال شهر مارس الجارى من خلال 27 شركة، منها 22 شركة قطاع خاص من كبرى الشركات المتميزة، وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق، و5 شركات قطاع أعمال عام.

وأكد وجدى المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، أنه يتم حاليًا توريد أجود أنواع منتجات المكرونة وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، حيث يتم طرح كيس المكرونة زنة 500 جرام بسعر 4 جنيهات للمستهلك على بطاقات التموين، رغم أن سعر نفس المنتج في الأسواق الأخرى يتراوح بين 5 و6 جنيهات، لافتًا إلى أن الوزير أبدى ارتياحه بالتزام الشركات بتوريد سلعة المكرونة للشهر الثالث على التوالى، كما وجه الوزير الشكر للموردين.

وأكد وجدى المشد أن الوزير طالب، خلال الاجتماع، الموردين بعدم زيادة أسعار المكرونة الموردة لصالح الوزارة حتى بعد شهر رمضان المقبل، وتعهد أصحاب الشركات بالاستمرار في التوريد دون زيادة في الأسعار، رغم ارتفاع سعر الدقيق ومستلزمات الإنتاج، كما أن الغرفة لديها الاستعداد لتوفير أي كميات تحتاجها الوزارة، حيث إن توفير المكرونة كسلعة موازية للأرز أدى إلى تقليل معدلات الضغط على الأرز خلال الشهرين الماضيين.

وقال إن وزير التموين أصدر تعليمات خلال الاجتماع بتوريد سلعة المكرونة وفقًا للتوزيع الجغرافى، على أن تقوم الشركات بتوريد المكرونة لفروع مخازن الجملة القريبة منها توفيرًا لنفقات نقل السلعة على الموردين، خاصة بعد تجاوبهم مع الوزير بعدم زيادة الأسعار حتى بعد شهر رمضان المقبل، كما وجه الوزير بسرعة صرف مستحقات الموردين، وكذلك تشكيل لجان لحل أي مشاكل تواجه عمليات التوريد.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد اجتماعا في وقت سابق مع طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ووجدى المشد، نائب رئيس الغرفة بديوان عام وزارة التموين، لمناقشة المذكرة التي قدمتها الغرفة بشأن توريد سلعة المكرونة.

ووافق الوزير على توريد المكرونة لتكون ضمن المقررات التموينية بشكل أساسى اعتبارا من ينايرالماضى على البطاقات ووفقا للاتفاق الحالى، فقد زادت الكميات المتفق عليها من 20 ألف طن في السابق لنحو 30 ألف طن حاليا؛ حيث تعد سلعة المكرونة بديلًا مطروحًا للأرز.