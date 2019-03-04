شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة سائحين وطلاب.. تنظيف شواطئ جزيرة «مجاويش» بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عشرات الطلاب والسائحين وباحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر في حملة تنظيف لشواطئ وأعماق جزيرة «مجاويش»، والتي تقع بالقرب من شواطئ الغردقة، والتي تعتبر من إحدى الجزر المعلنة كمحمية طبيعية بالبحر الأحمر، وتشتهر بالشعاب المرجانية وتسكنها الطيور البحرية المهاجرة مثل النوارس للتعشيش والبيض فيها، وتعتبر المناطق التي حولها من أهم مناطق الغطس، وذلك ضمن الحملات التي تنظمها المحميات وجمعيات حماية البيئة بالبحر الأحمر، لتنظيف شواطئ الجزر البحرية والتخلص من المخلفات البحرية حيث تمثل المخلفات البلاستيكية خطرا يهدد الموارد، وتهدد بشكل مباشر الموارد الطبيعية من الشعاب المرجانية والكائنات والثديات البحرية، وللحفاظ على هذا المورد الهام بالقيام بحملة النظافة لشاطئ الجزيرة ضمن حملة تنظيف جزر البحر الأحمر من المخلفات البلاستيكية ومقذوفات البحر ومراكب الصيد والسفن المحطمة، وتم قضاء عدة ساعات على شاطئ الجزيرة.

وفور وصول المشاركين لشاطى الجزيرة تم توزيعهم على مجموعات وتوزيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع المخلفات، وتم تجميع عدد كبير من الأكياس الكبيرة مملوءة بالمخلفات البلاستيكية ونقلها للنش السياحي الذي أقلهم لدفنها بالمدفن البيئي بالصحراء.

وتعد شواطئ جزيرة «مجاويش» من أفضل الأماكن لمحبي ممارسة رياضة الغوص والسنوركلينج، وأنه سيتم تنظيم حملة نظافة كل فترة حتى تكون الجزيرة خالية من أي مخلفات.

حملة بمشاركة العشرات من الطلاب السائحين وباحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر، لتنظيف شواطئ جزيرة «مجاويش»

حملة بمشاركة العشرات من الطلاب السائحين وباحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر، لتنظيف شواطئ جزيرة «مجاويش»

حملة بمشاركة العشرات من الطلاب السائحين وباحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر، لتنظيف شواطئ جزيرة «مجاويش»

حملة بمشاركة العشرات من الطلاب السائحين وباحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر، لتنظيف شواطئ جزيرة «مجاويش»

حملة بمشاركة العشرات من الطلاب السائحين وباحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر، لتنظيف شواطئ جزيرة «مجاويش»

حملة بمشاركة العشرات من الطلاب السائحين وباحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر، لتنظيف شواطئ جزيرة «مجاويش»

حملة بمشاركة العشرات من الطلاب السائحين وباحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر، لتنظيف شواطئ جزيرة «مجاويش»

حملة بمشاركة العشرات من الطلاب السائحين وباحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر، لتنظيف شواطئ جزيرة «مجاويش»

حملة بمشاركة العشرات من الطلاب السائحين وباحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر، لتنظيف شواطئ جزيرة «مجاويش»