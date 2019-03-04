شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل النواب»: المواطن سيشعر بتحسن السكك الحديدية منتصف 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إنه بحلول منتصف 2020 سوف يشعر المواطن بتحسن كبير في السكك الحديدية.

وذكر «عبدالواحد» في حوار لـ«سي بي سي» أن «هناك بعض التخصصات في السكك الحديدية تعاني عجزًا رغم عدد الموظفين الضخم في الهيئة، وكلما قل التدخل البشري في إدارة منظومة السكك الحديدية كلما قل عدد الحوادث».

وتابع: «أطوال السكك الحديدية 5200 كيلومتر ولم تزد مترًا واحدا منذ عام 1950، والآن ولأول مرة في مصر توجد خطة واضحة لتطوير منظومة السكك الحديدية».