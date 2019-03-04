شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تستعين بخبراء طهي من اليونان لتطوير خدماتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية مع شيف تنفيذي يوناني للإشراف ومتابعة تطوير المنتجات المعدة في مطابخ الشركة سواء لتموين الرحلات الجوية أو الخدمات الفندقية، بالإضافة إلى متابعة وتنفيذ قوائم الطعام المقدمة لاستراحات كبار الزوار والمطاعم والكافتيريات التابعة للشركة في جميع المطارات المصرية، وذلك في إطار خطة التطوير التي تنتهجها مصر للطيران وشركاتها التابعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها على مستوى العالم.

وقال المهندس هشام عبدالحفيظ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، في بيان، الاثنين، إن «تعاقدنا واستعانتنا بخبراء الطهى حول العالم يأتى من منطلق حرص الشركة على تطوير أدائها لتقديم الأفضل لعملائنا، وهو ما يسهم في إدخال الجديد من الأطعمة والمأكولات المتنوعة إلى قوائم الطعام، وذلك لتلبية متطلبات العملاء في تقديم أجود وأشهى الوجبات».

ويعتبر الشيف اليونانى كارداريس من أشهر خبراء الطهى حول العالم لما له من خبرة طويلة في هذا المجال فضلاً عن توليه مهام العمل في العديد من بيوت الخبرة العالمية في عدد من الأسواق الشهيرة مثل النمسا وليتوانيا وآسيا ومنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى حصوله على العديد من شهادات الخبرة الدولية في مجال الطهي ونظم الجودة وسلامة الغذاء.