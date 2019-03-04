شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار طالب إعدادي في سوهاج: سافر والده للعمل بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي تلميذ بالإعدادي مصرعه، الإثنين، بدائرة مركز أخميم، قالت التحقيقات الأولية إنه شنق نفسه بحبل داخل منزله، بسبب كثرة سفر والده للعمل بالخارج لإحدى دول الخليج.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد سامي عبدالرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل على. م. ك «14 سنة- تلميذ بالمرحلة الإعدادية»، ويقيم بقرية «الصوامعة شرق» بدائرة المركز جثة هامدة ادعاء انتحار، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيي، رئيس مباحث المديرية، إلى مكان الواقعة وبسؤال والدته قررت أن نجلها عاد من المدرسة وأثناء إعدادها وجبة الطعام له فوجئت أنه شنق نفسه بحبل يتدلى من سقف غرفة أعلى سطح المنزل.

وأشارت تحريات الرائد إبراهيم صقر، معاون أول مباحث أخميم، إلى أن المجني عليه كان لا يرغب في سفر والده مرة أخرى للعمل بإحدى دول الخليج لتعلقه به، وأنه أصيب بحالة نفسية سيئة عقب سفر والده أمس، فأقدم على الانتحار بشنق نفسه، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.