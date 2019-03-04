شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: الإخوان يهدفون من وراء الشائعات إلى إثارة غضب المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يروّجون الشائعات لإثارة غضب المصريين، والتي كان آخرها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفضل وضع الأموال في البنك بدلا من إنفاقها في تطوير السكك الحديدية.

وأشار «أحمد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أنه بالفعل تم إنفاق 53 مليون جنيه على تطوير قطاعات النقل، منوها بأن من ينشر خبرًا مفبركا أو مجهّل المصدر دون التأكد من صحته يعرض نفسه للمساءلة.