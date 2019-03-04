شكرا لقرائتكم خبر عن «جنايات المنيا» تبرّئ قياديًا إخوانيًا من قضية تظاهر وتلغي حكمًا بالمؤبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات المنيا، مساء الإثنين، برئاسة المستشار أحمد مسعد المليجى، وعضوية المستشارين أحمد محمد محمود وهانى عبدالعظيم، ببراءة قيادى بجماعة الإخوان، في قضية تظاهر تعود لعام 2013.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة برأت اليوم «عبدالمحسن.ع. ا» قيادي إخواني، في قضية تظاهر عام 2013، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وكان محكوما عليه ضمن 16 متهما بالسجن المؤبد غيابيا، وتم القبض عليه لتُعاد إجراءات محاكمته حيث قضت المحكمة ببراءته لعدم كفاية الأدلة.

وأحالت النيابة العامة 16 متهما بينهم المتهم الذي برأته المحكمة اليوم إلى المحاكمة الجنائية مطلع عام 2014 بتهم الانتماء لجماعة إرهابية والتظاهر ضد مؤسسات الدولة والتحريض على التظاهر والعنف والشغب.