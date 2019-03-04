شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القليوبية: مركز طبي جديد في كفرشكر بـ7 ملايين لإنهاء معاناة المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الانتهاء من إنشاء مركز طبي جديد بمدينة كفر شكر، على مساحه ٤٠٠ متر بتكلفة 7 ملايين جنيه ويتكون من طابق أرضي و٣ أدوار علوية.

وقال «الطباخ» في بيان، الاثنين، إن المركز الجديد جارٍ تجهيز العيادات وإمدادها بكافة التخصصات لتقديم خدمات التطعيمات والطوارئ والأسنان والتحاليل والأشعة ورعاية الأمومة والطفولة وقسم كامل للولادة الطبيعية من حجرة كشف وولادة وما بعد الولادة وأماكن التعقيم ومعامل وعيادات تخصصية وقاعة اجتماعات وسكن للأطباء والتمريض وخدمات مكتب الصحة والملفات.

وأشار إلى أن المبنى أقيم على أرض مستشفى كفرشكر المركزي القديمة والتي صدر لها قرار إزالة وتم نقلها بمكانها الجديد، لافتا إلى أنه جارٍ التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة لتركيب أسانسير للمبنى ولتجهيز المركز تجهيزا شاملا لتقديم أفضل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتيسيرا عليهم لمواجهة معاناة الذهاب إلى مدينة بنها لتلقي العلاج.