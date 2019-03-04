شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف عن التوعية بمخاطر الحريق في حالة شب حريق في الملابس . وأوضح الإنفوجراف، أنه في حالة اشتعال النيران في الملابس علي الشخص أن يتوقف ويغطي وجهه، وينزل على الأرض، ويدور عقب ذلك على الأرض .

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