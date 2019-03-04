شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تطور إنشاءات طريق النفق - شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل طريق "النفق – شرم الشيخ"، أحد المشروعات الهامة ضمن خطط رؤية مصر 2030، حيث يختصر هذا الطريق الهام الزمن من التجمع الخامس إلى شرم الشيخ فى 4 ساعات، ويبلغ إجمالى الطريق 342 كليو مترًا.

بدأت الأعمال الإنشائية فى طريق "النفق – شرم الشيخ"، بحسب ما نشرته رؤية مصر 2030، نهاية العام الماضى، ويضم الطريق 3 حارات للاتجاهين يبلغ عرض كل اتجاه 25 مترا.



طريق النفق - شرم الشيخ

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد أصدر القرار رقم 224 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق "النفق - شرم الشيخ"، (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 60 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13 مارس 2018.



تدوينة رؤية مصر 2030



أعمال الإنشاءات فى طريق النفق - شرم الشيخ