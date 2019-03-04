مصر للطيران الناقل الرسمى للوفود المشاركة فى مهرجان شرم الشيخ للسينما الاسيوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران، أنها ستكون الناقل الرسمي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية في دورته الثالثة خلال الفترة من 2 إلي 8 من مارس الجاري، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما من مصر ودول أسيا.
جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، انطلقت أمس السبت، وتستمر حتى 8 مارس الجاري، وكرّم المهرجان الفنان لطفي لبيب والفنانة هالة صدقي.
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