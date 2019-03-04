"تفاصيل حادث محطة مصر وتأييد أحكام تظاهرات حلوان".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"صباح" ضربت حفيدها حتى الموت بسبب تبوله لا إراديا بالسلام

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة؛ إثر اعتياد جدته التعدي عليه بالضرب بسبب تبوله لا إراديا أثناء نومه في منطقة دار السلام بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة دار السلام إشارة من أحد المستشفيات بوصول الطفل "أحمد. ا"، جثة هامدة رفقة جدته، وبالكشف الطبي تبين وجود آثار اعتداء.

وكشفت المعاينة والتحريات أن جدة الطفل "صباح" تعتدي على حفيدها بشكل متكرر ما أدى لوفاته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

النيابة في حادث محطة مصر: التحاليل أثبتت تعاطي عامل المناورة لـ "الاستروكس"

ذكرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، أن تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية، أكد أن العينات المأخوذة من المتهمين في حادث "محطة مصر"، وجدت إيجابية آثار مخدر "الاستروكس" المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات بالنسبة لعامل المناورة المرافق للجرار رقم 2302 المتسبب في الحادث.

وأكدت النيابة أن العينات جاءت "سلبية" من آثار المواد المخدرة بالنسبة لباقي المتهمين.

النيابة العامة: لا يوجد آثار عبوات مفرقعة بحادث محطة مصر

قالت النيابة العام، اليوم الإثنين، إنها استدعت 38 من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين من كل القطاعات؛ لاستجوابهم حول حادث حريق محطة مصر.

وأكدت النيابة في بيان لها، أنه لا وجود لأية آثار غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.

"الأدلة الجنائية" في حادث محطة مصر: "ذراع تشغيل الجرار كان على سرعة 120 كم"

تسلمت النيابة العامة، اليوم الإثنين، تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بحادث "محطة مصر"، الذي أفاد أنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار؛ تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وقع التشغيل على السرعة الثامنة والتي تعادل 120 كم/ ساعة.

وأضاف بيان النائب العام المستشار نبيل صادق، أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف، محدثًا آثار تصادمية وتسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار الذي يسع 6 آلاف لتر سولار، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلًا للاشتعال؛ ما أدى لاندلاع النيران نتيجة الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالصد الخرساني بالسرعة القصوى التي يسير عليها الجرار.

النيابة في خصومة "رابح والزيدي": المتهمون انتظروا المجني عليه خلف ثلاجة مياه غازية

تواصل نيابة حوادث شمال الجيزة، بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول، التحقيق مع 6 متهمين في واقعة قتل شابين عقب إطلاق مسلحين الرصاص على أتوبيس ركاب، بسبب تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي رابح والزيدي بمدينة أوسيم.

ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على 2 متهمين من الجيزة، و3 آخرين من المنوفية، ومتهم سادس من محافظة الشرقية، بينما تطارد قوات الأمن 2 آخرين هاربين.

وأفادت التحقيقات أن خصومة ثأرية قديمة بين عائلتي رابح والزيدية تجددت مرة أخرى، وقام شابين من عائلة الزيدية باستقلال دراجة نارية ومطاردة أتوبيس يستقله شخص من العائلة الأخرى، وأمطراه بوابل من النيران، ما أسفر عن مقتل الشاب المستهدف من عائلة رابح وآخر ليس من طرفي الخصومة من عائلة الخرصة وفر المتهمان هاربان.

تحقيقات قتل عاطل لزوجته: "صحابه استغلوا انشغاله بالمجني عليها واغتصبوا صديقتها"

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أمرت نيابة بولاق الدكرور، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة قيام عاطل بقتل زوجته عقب إطلاق الرصاص عليها، واغتصاب أصدقائه لصديقتها بمنطقة كفر طهرمس، كما أمرت بضبط وإحضار 2 هاربين.

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور، أن القتيلة تزوجت من شاب عرفيًا منذ 3 أشهر، وأثناء عودتهما من الإسكندرية تشاجرا فيما بينهما؛ فلجأت المجني عليها لصديقتها وأقامت بشقتها بكفر طهرمس، وعندما توجه زوجها لمصالحتها تجددت المشاجرة بينهما ما دفعه لإطلاق الرصاص عليها من طبنجة صوت كانت بحوزته.

أضافت التحقيقات والتحريات أن طلقات الطبنجة "بلي حديد" أصاب المجني عليها في وجهها ما أدى لإصابتها بالشلل ونزيف حادث، ومكث الزوج بجانب زوجته واستعان بـ 3 من أصدقائه الذين حضروا وقاموا بإخراج البلي من وجهها إلا أن حالتها ظلت سيئة، وأثناء تواجد أصدقاء الزوج شاهدوا صديقة الزوجة فقفز إلى ذهنهم فكرة اغتصابها بالقوة، مستغلين انشغال صديقهم مع زوجته المصابة، وعدم تواجد من ينقذ الفتاة منهم فقاموا بمحاصرتها وتجريدها من ملابسها عنوة تحت صرخاتها واستغاثتها، وقاموا بهتك عرضها والاعتداء عليها جنسيًا ثم فروا هاربين برفقة الزوج.

مصرع طفلة وانهيار جزئي بمنزل في انفجار أسطوانة غاز بأبو النمرس

تسبب انفجار أسطوانة غاز في مصرع طفلة، وانهيار منزل جزئيا بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بسماع دون انفجار بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري و3 سيارات إطفاء، وتبين انفجار أسطوانة بوتاجاز تسببت في سقوط جزئي للمنزل، ومصرع الطفلة "حبيبة" 8 سنوات.

تأجيل محاكمة حسن مالك و23 آخرين في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي" لـ 12 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأثنين، تأجيل محاكمة حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين - بينهم 13 هاربًا - في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي"، لجلسة 12 مارس، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكان أمر الإحالة نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

"النقض" تؤيد السجن 10 سنوات لـ5 متهمين بقضية "تظاهرات حلوان"

رفضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعون المقدمة من 5 متهمين على حكم الجنايات الصادر بحقهم بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان والمشاركة في تظاهرة بالمخالفة للقانون بحلوان.

وقضت المحكمة، بتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 4 يونيو 2016 حضوريًا بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الخمسة، ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، كما عاقبت المتهم السادس الطفل أحمد محمد كمال "15 سنة" غيابيًا بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات.

"حيلة يسرا".. تفاصيل خطة عاطل وزوجته لتكبيل سائق وسرقته بالإكراه في شيراتون

كشفت مباحث القاهرة، لغز سرقة سائق تاكسي، على يد سيدة وزوجها، وإصابته بسلاح أبيض في الكتف، وسرقته بالإكراه، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، حيث ألقت القبض على متهم وزوجته بارتكاب الواقعة، وأحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

التفاصيل بدأت ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر، بمديرية أمن القاهرة، من سائق يدعى "كريم م"، 22 سنة، مقيم بمنطقة الزاوية الحمراء، ومصاب بجرح بالكتف الأيسر، أكد خلالها أنه اثناء سيره بسيارته، في منطقة شيراتون بالنزهة، استوقفته إحدى السيدات أدلى بأوصافها، وعقب استقلالها السيارة طلبت منه التوقف لشراء بعض الاحتياجات.

الإفراج عن المصور محمود أبو زيد "شوكان"

وصل المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان" إلى منزله، عقب الإفراج عنه من قسم شرطة الهرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وبدأ قطاع مصلحة السجون، منتصف فبراير الماضي، في إجراءات خروج 215 متهمًا بينهم "شوكان" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، عقب قضائهم 5 سنوات في السجن، و6 أشهر (عقوبة الإكراه البدني لعدم سدادهم المصاريف الجنائية والتعويضات).

وأضاف مصدر أمني في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مأمورية من قسم الخليفة رحلت "شوكان" إلى إدارة الترحيلات تمهيدًا لنقله إلى قسم شرطة الهرم حيث إنهاء إجراءات إخلاء سبيله.