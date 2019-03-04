"أوفر دوس" يُنهي حياة فتاة في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

لقيت فتاة مصرعها إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة بمنطقة دار السلام بالقاهرة، وبيّنت التحريات أن المتوفاة سبق اتهامها في قضايا متعلقة بالآداب العامة.

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغًا بالعثور على جثة فتاة، وكشفت المعاينة أن الفتاة اعتادت تعاطي المواد المخدرة، وأنها توفيت نتيجة جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.