"التموين": الانتهاء من أول منطقة لوجستية بالصعيد خلال 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز "تنمية التجارة الداخلية" إن المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا، التي شهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا توقيع عقدها اليوم، سيتم البدء فيها فورا على أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات.

وأضاف عشماوي، في كلمة له خلال حفل التوقيع، أنه سيتم تقسيم المنطقة اللوجستية إلى قسمين الأول على مساحة 20 ألف متر مربع لإقامة مجمع لوجستي للشركة والقسم الثاني على مساحة 45 ألف متر مربع لإقامة مركز لوجستي تجاري وطبي ونادي رياضي وفندق عليه.

وأوضح أن العقد يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير البنية التحتية اللوجستية في جميع المحافظات تدريجيا وجذب المستثمرين المحليين والدوليين لإتاحة السلع وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل.

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وأوضح أنه سيتم خلال الشهر القادم طرح 6 فرص استثمارية متنوعة، وستتم الترسية خلال شهرين، مشيرا إلى أن الجهاز يستهدف بنهاية العام الحالي الطرح في 14 محافظة من إجمالي 27 محافظة، بقطاع التجارة الداخلية، منوها إلى أن الجهاز قام خلال الشهرين الماضيين بطرح 8 فرص استثمارية في أكثر من محافظة والتى تشمل (المنوفية-الدقهلية- الشرقية-الفيوم-الاقصر) سيتم ترسيتهم خلال الشهر المقبل.

ومن جانبه، قال أيمن حسام العضو المنتدب لشركة "المتحدة للتجارة والتوزيع" "لدينا أكبر شبكة توزيع لوجستية على مستوى مصر وأفريقيا لتقديم تغطية كاملة للصيدليات والسوبرماركت بامتداد الجمهورية والتي تشمل 123 مركز توزيع قائم على مساحة 180 الف متر مربع".

وأضاف أنه لضمان النمو المستدام والريادة في السوق سيتم تحديث وتوسيع الشبكة بنسبة 150 % من خلال تطوير 7 مراكز لوجستية جديدة، مشيرا إلى أنه تم افتتاح الأول في 2016 وجاري افتتاح الباقي خلال 4 سنوات القادمة.

ولفت إلى أن أول مركز لوجيستي تم إنشائه بالعاشر من رمضان بسعة 72 ألف متر مكعب على مساحة 10 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أنه جاري حاليا إنشاء مركزين لوجستيين بإجمالي سعة تخزينية 140 ألف متر مكعب في المنطقة الصناعية " بولاريس الزامل" بالسادس من أكتوبر، ومن المقرر افتتاحهما بحلول منتصف العام الجاري، على مساحة 22 ألف متر مربع.

وأكد أن الشركة تقوم بإنشاء مركز طنطا اللوجيستي في وسط مدينة طنطا بسعة 140 ألف متر مكعب، حيث من المتوقع افتتاحه في 2020 على مساحة 25 ألف متر مربع، مشيرا إلى أنه جاري تصميم أكبر مركز لوجيستي في دمنهور بمحافظة البحيرة بسعة 120 ألف متر مكعب، والجاري تنميتها بمعرفة شركة Hinosis ، ومن المستهدف افتتاحه في 2020 على مساحة 23 ألف متر مربع.

وأشار إلى أنه جاري كذلك تصميم أكبر مركز لوجيستي في قلب محافظة الإسكندرية في المنطقة الصناعية بسعة 145 ألف متر مكعب والذي من المتوقع افتتاحه في 2019 على مساحة 30 ألف متر.