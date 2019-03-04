وزير التموين ومحافظ قنا يشهدان توقيع إنشاء أول منطقة لوجستية بالصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

شهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اليوم توقيع عقد بين "جهاز تنمية التجارة الداخلية" وشركة "المتحدة للتجارة والتوزيع" لإنشاء أول منطقة لوجستية في الصعيد بمحافظة قنا تحت شعار"معا لتطوير صعيد مصر".

وأوضح المصيلحي، في كلمة له خلال حفل التوقيع مساء اليوم الإثنين، أن المنطقة تصل مساحتها إلى 65 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و5 آلاف غير مباشرة لشباب المحافظة في أول شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال إن مجموعة "رانجيس" الفرنسية، التي تقوم بإدارة أسواق فرنسا على مساحة 600 فدان، ستقوم خلال الشهر المقبل بعمل دراسة فنية وإدارية لإنشاء أسواق جملة متطورة لتقليل حلقات التداول والفاقد.

وأضاف أن المجتمع المصري دائما ما يطالب بأسواق منظمة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أسواق منظمة إلا "العبور" و"6 أكتوبر".

ومن جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إن المشروع يعد فرصة مناسبة لتوفير السلع لأبناء المحافظة بأسعار مناسبة ، بالإضافة إلى أنه سيساعد على تصدير الفائض من محافظات جنوب الصعيد، خاصة مع قرب الانتهاء من رصف الحاويات في منطقة سفاجا.

وأكد أن المحافظة شهدت خلال الأربع سنوات الماضية اهتماما حكوميا لم تشهده منذ 40 عاما، لافتا إلى أن قيمة الخطة الاستثمارية بالمحافظة تجاوزت 30 مليار جنيه .

وأوضح الهجان أن المحافظة شهدت تطويرا للبنية التحتية منها مشروع ازدواج طريق قنا- سوهاج الصحراوي الغربي والذى يعد من الطرق الحيوية التي تربط بين قنا وسوهاج.​