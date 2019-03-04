أخبار مصر | نيابة عن رئيس الوزراء.. وزير التجارة والصناعة يشارك في احتفالية "bT 100" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة عن رئيس الوزراء.. وزير التجارة والصناعة يشارك في احتفالية "bT 100" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في احتفالية bT 100، التي نظمتها جريدة اليوم السابع ومجلة Business Today بحضور عدد من الوزراء ورجال المال والأعمال والاقتصاد وأكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته المالية والمصرفية.

وقام الوزير خلال الاحتفالية بتكريم أفضل 50 شخصية من قادة القطاع الاقتصادى الذين أثرو بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلى وأفضل 50 شركة في قطاعات اقتصادية مختلفة خلال عام 2018.

وتعد هذه الاحتفالية بمثابة شكر وعرفان لقادة القطاعين الحكومى والخاص والشركات على دورهم الهام والفعال في النهوض بالاقتصاد المصرى وتشجيعاً للشركات الأخرى على تحسين الأداء وتطوير اساليبها وقدراتها التسويقية ومهاراتها البيعية

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وقد شهدت احتفالية اليوم مشاركة عدد كبير من الوزراء وقادة مجتمع الأعمال والاقتصاد استكمالا لما شهده هذا الحدث فى العام الماضى من اهتمام واسع وحضور لافت من الوزراء إلى جانب نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان ومسئولى كبري الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية

هذا وقد أعلنت لجنة التحكيم والتقييم الخاصة بالاحتفالية أسماء أفضل 50 شركة وافضل 50 شخصية اقتصادية اثرت في الاقتصاد المصري، وتضم اللجنة عدداً من الشخصيات العامة رفيعة المستوى معتمدة على الدراسات والأبحاث التسويقية التي تستخدم معايير محددة لتقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين في الشئون الاقتصادية.

تجدر الإشارة الى ان احتفالية هذا العام تنظم برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى كما يقوم بتنظيم bT 100 شركة POD الرائدة في العلاقات العامة والاعلام.