أخبار مصر | وكيل محلية البرلمان: "إيه المشكلة لما نصدر الكلاب والدول تستفاد منها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل محلية البرلمان: "إيه المشكلة لما نصدر الكلاب والدول تستفاد منها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد مصطفي وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه لا إشكالية إطلاقا في أن يتم تصدير الكلاب الضالة للخارج، حيث الدول التي تستفيد منها بشكل أو بآخر.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيري البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين، وممثلين عن جمعيات الرفق بالحيوان.

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وقال "مصطفى" خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة: "إيه المشكلة في إنه يتم حصر الكلاب الضالة في مصر والتي تقدر بقرابة الـ15 مليون كلب ويتم تصديرها للخارج للدول التي تستفيد منها".

وأكد أنه شخصيا تأثر نجله من اعتداء كلب عليه، وتألم كثيرا ولمدة زمنية كبيرة، قائلا: "الكلب أكل قدم نجلي.. سواء كانت كلاب شرسه أو ضالة لابد من التعامل معها بكل حسم والكلاب الضاله لا يوجد بها إشكالية في أن يتم تصديرها للخارج ونخلص منها".

من ناحيتها قالت النائبة مني جاب الله، عضو مجلس النواب: "إحنا عندنا كلاب في منشأة ناصر بأعداد كبيرة ولا بد من حسم تجاه هذه الأزمة لأنها مؤذية وتؤثر علي الأطفال والمواطنين"، منتقدة آراء جمعيات حقوق الحيوان في هذا الملف قائلة: "تعالو عندنا وشوفوا اللي بيحصل.. عايزين شغل على الأض مش كلام وخلاص".