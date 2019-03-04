أخبار مصر | انفراد.. "برلماني" يتقدم بمشروع قانون يُلزم تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراد.. "برلماني" يتقدم بمشروع قانون يُلزم تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، عن تقدمه لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنيظم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وبحسب المُذكرة الإيضاحية للقانون، قال فؤاد: "أتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء باألزهر الشريف بنسبة التقل عن ٢٥ ٪من عدد الأعضاء، بدالً من إقصائها تشريعيًا ومنع وجود صوت يمثلها داخل الهيئة، بما يتسق مع نصوص الدستور والتي كفلت للمرأة المصرية المساواة في كافة الحقوق العامة وعدم التمييز.

وأضاف فؤاد، أن هذا القانون يأتي لتمكين المرأة في المجتمع، مُؤكدًا أن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها في كافة المهام التي وكلت إليها بالمناصب القيادية بالدولة بداية من تواجد 8 وزيرات سيدات في الحكومة بالإضافة إلى وجود 89 نائبة بمجلس النواب والجميع يشهد بمدى كفاءة المرأة وإخلاصها وتفانيها في العمل.

وإليكم مشروع القانون بالكامل على النحو التالي: