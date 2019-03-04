أخبار مصر | "معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف حول تجنب مخاطر الحريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف حول تجنب مخاطر الحريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف حول تجنب مخاطر الحريق، وأوضح الإنفوجراف، أنه في حالة اشتعال النيران بملابسك توقّف حالاً، وارمِ بجسدك نحو الأرض ثم تقوم بالدوران على الأرض.

وأشار الإنفوجراف، إلى أن أهم أدوات إطفاء الحريق اليدوية المتنقلة هي مطفاة الماء المضغوط وهي اسطوانات معبأة بالماء تحت ضغط غاز خامل تستخدم لإطفاء حرائق الأخشاب والأوراق والنسيج والبلاستيك.

وأضاف أن ثاني أهم أدوات إطفاء هي مطفأة ثاني أكسيد الكربون وتستخدم لإطفاء حرائق الزيوت والشحوم والاصباغ وحرائق الكهرباء، ومطفأة الرغوة وتستخدم لإطفاء حرائق الزيوت والشحوم والأصباغ.