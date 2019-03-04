أخبار مصر | أشرف صبحي يكرم وزيرة البيئة وعدد من القيادات خلال ملتقى "سر النجاح" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يكرم وزيرة البيئة وعدد من القيادات خلال ملتقى "سر النجاح" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب والدكتورة رشا راغب مدير أكاديمية التأهيل الوطني للشباب، والمنشد علي الهلباوي، والروائي محمود بكري.

جاء ذلك خلال انعقاد ملتقى "سر النجاح" والذي نظمه شباب الجامعات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مركز التعليم المدني.

وافتتح الملتقى الدكتور أشرف صبحي، وبدأت فاعليات الملتقى بالسلام الوطني بالإضافة الي التحدث عن قصة نجاح وزيرة البيئة بالإضافة إلى قصة نجاح مميزة في مجال النشر الالكتروني للروائب محمود بكري واختتم الملتقى فقراته مع الفنان علي الهلباوي في فقرة فنية خاصة.