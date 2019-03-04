أخبار مصر | وزيرة البيئة: "أمي هي المشجع الأكبر ليا.. ودفعتني للتقدم في مجالي" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة: "أمي هي المشجع الأكبر ليا.. ودفعتني للتقدم في مجالي" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مشوار نجاحها لم يكن سهلا، فهي مواليد 1975 وبدأت حياتها كأي طالب عادي وحصلت على ليسانس آداب انجليزي ودبلوم في الترجمة الفورية.

وأضافت وزيرة البيئة خلال ملتقى "سر النجاح" والذي نظمه شباب الجامعات برعاية وزير الشباب والرياضة، أنها لم تكن تتطلع لشغل منصب مدرسة أو مترجمة، فبدأت في عام 1997 في وزارة البيئة وأطلقت عليه العصر الذهبي للبيئة، مؤكدة على أن حبها للمجال دفعها لعمل ماجستير في العلوم البيئية وعلاقة الفقر بالبيئة، وتعرضت للإحباط عندما أتت لمناقشة الرسالة المكتوبة باللغة الإنجليزية لم تجد أحد يناقشها فيها لكنها ناقشتها.

وأوضحت أنها حصلت على الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مؤكدة على أن المشجع الأكبر لها هي والدتها التي دفعتها للتقدم في مجالها.

وتابعت وزيرة البيئة: "هنحب الحاجة هنعملها وننجح فيها، هنفشل هنصر وهنرجع تاني نقف فيها.. تبقى محظوظ لو عرفت إنت بتحب إيه، في ناس بتعيش وتموت وهي مش عارفة هي عايزة إيه".