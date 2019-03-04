أخبار مصر | بدء جلسات ملتقى "سر النجاح" برعاية وزير الشباب والرياضة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء جلسات ملتقى "سر النجاح" برعاية وزير الشباب والرياضة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل الملتقى الأول "سر النجاح" والذي ينظمه شباب الجامعات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتنفيذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مكتب الشباب.

وشارك في المؤتمر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والنائبة دينا عبد العزيز والفنان علي الهلباوي وافتتح جلسات الملتقى الدكتور أشرف صبحي، ومن المقرر أن تبدأ فاعليات الملتقى بالكرنفال الرياضي بمركز شباب الجزيرة وذلك للمشتركين الذين تم قبولهم مسبقا، بالإضافة الي التحدث عن قصة نجاح مميزة في مجال النشر الالكتروني للروائب محمود بكري ويختتم الملتقى فقراته مع الفنان علي الهلباوي في فقرة فنية خاصة.