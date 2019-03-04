شكرا لقرائتكم خبر عن الإهمال يضرب منطقة «كابلات العامرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازال غرب الإسكندرية خارج حسابات المسؤولين، رغم كثرة مشاكله وإهماله منذ فترة طويلة، ولم يلتفت إليه المحافظون السابقون أو المحافظ الحالى، ويعانى أهالى منطقة الكابلات بحى العامرية ثان، من الإهمال وعدم توافر الحد الأدنى من الخدمات، إذ إن الشوارع بلا رصف والطرق الرئيسية والفرعية غير ممهدة ولا يوجد بها كشافات إنارة مع كثرة الحفر والبرك والمستنقعات أثناء الشتاء، وانتشار القمامة فى الشوارع، ما أدى إلى تحولها لمأوى للكلاب الضالة والحيوانات القارضة، كما لا يتوافر فيها مكتب صحة أو مركز شباب، ما يؤكد أن المنطقة خارج اهتمام المحافظة.

«إسكندرية اليوم»، رصدت أزمات الأهالى لمنطقة الكابلات بحى العامرية ثان، إذ قال محمد الراوى، عمدة منطقة الكابلات، إن أهم مشاكل المنطقة، الطرق غير الممهدة، إذ تتحول إلى برك ومستنقعات فى فصل الشتاء، وفى الصيف تتحول إلى حفر لا يستطيع الأهالى المرور فيها بالسيارات، مشيرا إلى أن طريق الكابلات كان من أفضل الطرق بالعامرية، لكن بعد حفره لاستكمال مشروع الصرف لم يتم إعادة الشىء إلى أصله.

وأضاف أن المنطقة تفتقر إلى الخدمات الأساسية، فلا يوجد مكتب صحة لخدمة الأهالى أو لتسجيل المواليد، وأن أقرب مكتب مقره بجوار مستشفى العامرية، ولا يوجد مركز شباب لتجميع النشء وتفريغ طاقاتهم، مضيفا أن القمامة منتشرة فى جميع الشوارع، وأن شركة النظافة ترفعها على فترات متباعدة، ما يجعلها مركزا للحشرات والحيوانات الضالة، مشيرا إلى أن هناك قطعة أرض فضاء بالمنطقة يمكن للمحافظة استغلالها وإنشاء مبنى خدمى لأهالى المنطقة، لأن أبسط حقوق الناس إنارة الطرق للحفاظ على أرواحهم وأبنائنا من اللصوص والمتحرشين، خاصة أن أغلب المنطقة لا يوجد بها إنارة ليلية، ومنها الطريق الرئيسى.

وقال عمرو حسن، من أهالى المنطقة، إن معظم مناطق غرب الإسكندرية خارج حسابات المسؤولين، ولا يتم إصلاح شىء؛ سوى بعد تقديم الشكاوى، لأن المنطقة خارج خطة الحى، وأن المنطقة تعد إحدى المناطق الغارقة فى الأزمات بسبب إهمال رئيس حى العامرية ثان، وعدم إعداد خطة لتطويرها ورفع كفاءتها، على حد قوله، لافتا إلى أنه لا يوجد بالمنطقة سوى مبنى السنترال الرئيسى وباقى المكاتب الخدمية بعيدة عن الأهالى، وأن المنطقة أصبحت مجمعا للقمامة، ولا توجد سيارة مخصصة لنقلها من المنطقة أو صندوق يتخلص فيه الأهالى من القمامة.

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وأوضحت أم إسماعيل، أحد أهالى المنطقة: «هناك مشاكل كثيرة وأخطرها تجمع القمامة، ما يمثل كارثة بيئية تهدد حياة الأطفال والكبار، خاصة مع انتشار الروائح الكريهة وتحويلها لمأوى للحشرات والحيوانات الضالة، كما أن الكلاب الضالة من أهم مشاكلنا، خاصة بعد انتشارها فى الشوارع، ما يعرض الأطفال إلى مخاطر جسيمة».

ولفت سامى فوزى، من أبناء المنطقة، إلى أن المنطقة تعانى الإهمال والمشاكل ونقص الخدمات وانتشار القمامة وسوء حالة الشوارع، نظرا لعدم إعادتها لما كانت عليه بعد أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن سبب عدم رصف الطريق الرئيسى، تنفيذ مشاريع الصرف فى وقت سابق، وأن الطرق الجانبية لم يتم رصفها نهائيا، وكان يجب أن يقوم الحى أو الشركة المنفذة بإعادة الشىء إلى أصله، مطالبا المسؤولين بالاهتمام بالشوارع الجانبية.

ووجه مؤمن إسماعيل، من المنطقة، رسالة إلى محافظ الإسكندرية يطالبه فيها بزيارة المنطقة للوقوف على مشاكلها وحلها، مشيرا إلى أن المنطقة تحتاج إعداد خطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وليس لوضعها فى الأدراج، وأن رصف الطريق وانتظام رفع القمامة وإنارة الشوارع أهم مطالب الأهالى.

وأكد المهندس السيد محمد السيد، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، أن هناك خطة لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة، وبدء تنفيذ خطة تطوير الطرق الرئيسية لربطها مع المحاور الجديدة، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهى الطرق الداخلية، مشيرا إلى التقدم بطلب ٤ مليارات جنيه لتطوير شبكة الطرق الداخلية فى المحافظة، مؤكدا أن خلال العام المقبل ستشهد محافظة الإسكندرية، تطورا كبيرا فى شبكة الطرق الداخلية، لافتا إلى الانتهاء من طرق رئيسية مثل وادى القمر وغيره.

وقال المهندس أحمد الغمرى، رئيس قطاع الإضاءة العامة بالإسكندرية، إن كافة أعطال أعمدة الإنارة فى الشوارع تتبع الأحياء الآن، وأنه من المفترض أن يصرف الحى مهمات لشركة الكهرباء لإصلاحها، لأن الشركة لم تعد توفر المهمات، وتوفرها إدارة الكهرباء التابعة للحى.