شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية: ننفذ برنامجًا يدعم مشروعات غذائية وزراعية في 7 دول أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، عن تنفيذ القطاع برنامجا متخصصا لدعم شباب الباحثين المصريين والأفارقة بتكلفة 12 مليون و600 ألف جنيه، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وشارك في البرنامج 633 باحثا، وأنه تم تأهيل 105 باحثين مصريين وأفريقيا بعد مراجعات دقيقة، فضلا عن تنفيذ برنامج يدعم مشروعات غذائية وهندسية وزراعية في 7 دول أفريقية.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه يتبع قطاع البحث الأكاديمى 5 مراكز بحثية وبرنامجين، فيما تتنوع التخصصات الأكاديمية والبحثية لكل مركز، سواء تخصصات في مجال العلوم الإنسانية أو الطبيعية والتطبيقية، وأن مركز دراسات الخطوط يستهدف دراسة النقوش والخطوط والكتابات في العالم عبر العصور، بداية من عصر ما قبل الأسرات حتى العصر الحالى ومركز الدراسات القبطية ويستهدف إعادة الاعتبار والاهتمام والحفاظ على التراث القبطى.

Advertisements

ولفتت «الوكيل»، إلى أن هناك شراكات مع جهات دولية ومحلية، إضافة إلى توافر قنوات اتصال مع علماء نوبل، للاستفادة بآرائهم وخبراتهم للاطلاع على التطورات الإقليمية والعالمية في مجالات البحث العلمى.

وقالت: «مركز الدراسات بمكتبة الإسكندرية، يتولى إدارة وتنفيذ برنامج المنح البحثية المشتركة بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومكتبة الإسكندرية لمرحلة ما بعد الدكتوراه، والتعاون بين الطرفين بدأ منذ عام 2005، وتَقدم المركز بمقترح يستهدف عقد شراكة مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتمويل الأفكار التطبيقية المبتكرة لمنح ما بعد الدكتوراه لشباب الباحثين، وتم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج (منح ما بعد الدكتوراه) لشباب الباحثين، يمول بالكامل من قِبَل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ويديره وينفذه المركز لتشجيع الابتكار ودعم الباحثين المصريين والأفارقة، تحت سن 45، ودعم البحث العلمى الموجه لسد احتياجات المجتمع، من خلال تقديم 50 منحة بحثية للباحثين المصريين والأفارقة (40 مصريا و10 أفارقة)، عبر دورتين لمدة 3 سنوات بمعدل 25 منحة لكل دورة، وتمول أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا هذا البرنامج بـ 12.6 مليون جنيه، وتكون هناك أولوية لدعم الأبحاث المبتكرة التي تقدم حلولا لمشاكل وتحديات المجتمع في مجالات الأغذية والزراعة والعلوم الطبية والبيئة وعلوم الهندسة والتكنولوجيا».

وتابعت رئيس القطاع: «البرنامج يشمل تقديم منح بحثية ودعم شباب الباحثين الأفارقة، للتأكيد على دور مصر الريادى في دعم أفريقيا وتنمية قدراتها، وتقدم للدورة الأولى 633 باحثا من 34 دولة، وبعد المراجعة الأولية للمتقدمين، تأهل 105 باحثين من 7 دول أفريقية، لمرحلة المراجعة العلمية لمطابقتهم المعايير واستكمال الشروط، والمشاريع المكتملة مقسمة إلى 44 في مجال العلوم الطبية، و24 في مجال الأغذية والزراعة، و13 في مجال البيئة، و24 في مجال علوم الهندسة والتكنولوجيا، وهناك 45 % من هذه المشروعات مقدمة من سيدات ونستعد حاليا للانتهاء من المراجعة العلمية للمشاريع البحثية المكتملة، لتحديد المقبولين للمقابلات الشخصية، لتحديد الفائزين، من خلال خبراء محليين وعالميين».