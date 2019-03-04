شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب» تدعو لإلزام المؤجرين بإخطار قسم الشرطة بأي عقد جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو أبواليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن «الدولة المصرية ملك للشعب والحكومة على حد سواء، وتعاونهما طبيعي من أجل محاربة الإرهاب».

وأضاف «أبواليزيد» في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه يتقدم خلال الأسبوع الجارى باقتراح مشروع قانون إلى البرلمان، يلزم المؤجرين بإخطار قسم شرطة التابع للدائرة عن إبرام أي عقود تأجير للوحدات السكنية، مع إرسال الغرض من الإيجار إذا ما كان للدراسة أو العلاج، وذلك لمحاربة استغلال تلك الوحدات في أعمال الدعارة وكذلك الأعمال الإرهابية.

وذكر أن مشروع القانون سيتضمن وضع عقوبات في حالات عدم الإخطار، لأنه تجب محاسبة الممتنعين عن الإخطار قانونيا، وكذلك عقاب المستأجرين في حال وضع بيانات مغلوطة، بحيث تتم محاسبتهم قانونيا بالحبس والغرامة أو كلتا العقوبتين، بحيث لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وكذلك لا تقل مدة الحبس عن 3 شهور ولا تزيد على 3 سنوات كحد أقصى للعقوبة.