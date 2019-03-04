شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السويفي يكشف تفاصيل استبعاد 3 لاعبين من المشاركة في بطولات المصارعة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد السويفي، لاعب المنتخب المصري للمصارعة، تفاصيل استبعاد ثلاثة لاعبين من المشاركة في بطولات دولية وحرمان مصر من التتويج بميداليات.

وقال السويفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، إن مجاملة فرج عبدالرازق مدرب المنتخب الوطني و«نومُه»، تسبب في استبعاد 3 لاعبين من مصر للمشاركة في بطولات دولية وحرمان مصر من بعض الميداليات.

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وأضاف السويفي: «فرج عبد الرازق مدرب المنتخب لم يحضر الاجتماع الفني وقرعة بطولة دولية ودية مقامة حاليا في بلغاريا، ما تسبب في استبعاد لاعبين مصريين من المشاركة في المنافسات وخسارتنا لميداليتين متوقعتين».

وتابع: «نفس المدرب كان سببا في أزمة كبيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية بلندن عام 2012 عندما تسبب في استبعاد لاعبين مصريين من المنافسات في الدورة الأولمبية وحرمان مصر أيضا من المنافسة على الميداليات بسبب نومِه أيضًا».

واعتبر عصام النوار، رئيس اتحاد المصارعة، أن «كلام السويفي عار عن الصحة، وأن الاستبعاد جاء بسبب عدم إجراء اللاعبين للميزان، وأن الكابتن فرج كان موجودًا، ولكنه لم يكن يعلم بالقرعة»، مشيرًا إلى أن «ما حدث خطأ إداري، وستتم محاسبة المسؤولين عن ذلك فور عودتهم من الخارج».