شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تفجر مفاجأة بشأن سائق قطار محطة مصر: ثبت تعاطيه المخدرات منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، إجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في حادث محطة مصر، منذ عامين، وأثبت تعاطيه المواد المخدرة، وتم توقيع عقوبة عليه بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر، ثم إجراء كشفين مفاجئين كانت نتيجتهما «سلبي» وعاد للعمل.

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وأضاف «شعث» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مساء الاثنين، أنه بحث مع مجلس النواب تغليظ عقوبة متعاطى المخدرات، لتصل إلى الفصل والاستبعاد النهائي من الخدمة، لأن أمثال هؤلاء يسيئون إلى زملائهم الشرفاء.

وأردف: «طبقنا أقصى عقوبة على السائق، وأرجعناه الخدمة عشان كنا محتاجينه، وعمله داخل الورش نوع من العقاب وكنا متوجسين خيفة منه، وتم تكليفه بالعمل فقط على قطار الورشة».

وتابع قائلا: «طبقنا القانون لأقصى درجة ولكن لم يردعه، ونحن بحاجة لقانون خاص بهيئات السلامة، وتطوير مرفق السكة الحديد يستنزف استثمارات أموال ضخمة من ميزانية الوزارة».