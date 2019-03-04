شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المرحلة الثالثة من حملة «100 مليون صحة»‏ (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الاثنين، إنفوجراف عن تفاصيل المرحلة الثالثة من حملة «100 مليون صحة»‏، والتي تعد مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، أوضح المركز من خلاله أن تلك المرحلة قد بدأت من أول مارس ومستمرة حتى نهاية‏ إبريل 2019، وتستهدف فحص 23 مليونا و39 ألف مواطن، وذلك في 7 محافظات هي (الدقهلية، الشرقية، الجيزة، ‏الغربية، المنيا، قنا، الوادي الجديد).‏

Advertisements

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من مسح ‏2.027.229 مواطنا، بالمحافظات الـ7 بالمرحلة الثالثة، وقد تخطت نسبة الإقبال بهذه المرحلة 153% من المستهدف اليومي بالمحافظات، مؤكداً أن محافظة الدقهلية قد سجلت أعلى المحافظات إقبالاً بنسبة تحقيق 234% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الوادي الجديد، ثم محافظة ‏الشرقية، ثم محافظة قنا، ثم الغربية، ثم محافظة المنيا، وأخيراً محافظة الجيزة. ‏

وفي نفس السياق، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن إجمالي من تم مسحهم في المراحل الثلاث من «المبادرة الرئاسية»، في الـ27 محافظة وصل إلى 32 مليونا و915 ألفا و215 مواطنا، مشدداً على أنه يتم توفير جميع التحاليل والفحوصات والعلاج بالمجان من خلال المراكز المخصصة للمبادرة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني ‏للمبادرة‏www.stophcv.eg.