شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك «برج العرب» تشارك في احتفالية اليوم العالمي للحياة البرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وفد مسؤول من جمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، في الاحتفالية التي جرى تنظيمها في إطار احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للحياة البرية، والذي يتوافق يوم 3 مارس من كل عام، حيث تم تنظيم الاحتفالية الرسمية بمعرفة فريق متميز من محبي الحياه البرية والبحرية والطبيعية، وبمشاركة وزارات وأجهزة الدولة والعديد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بالأمر.

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وبحسب بيان، ضم وفد جمارك مطار برج العرب محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية بالمنطقة الشمالية والغربية لمصلحة الجمارك المصرية، ومستور أبوتلات رئيس وردية، حيث شارك في الاحتفالية أكثر من 20 مؤسسة مُهتمة بالحياة البرية في مصر بحضور الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وراضية عاشوري، مدير معلومات الأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، واللواء محمد رجائي رئيس الحدائق العامة للحيوان، والدكتور إيهاب هلال مديرعام الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية.

بدورها أشادت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، خلال زيارتها للحديقة، بالدور الفعال لرجال الجمارك في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وضمان استمرار وبقاء الجنس البشري على كوكب الأرض، وذلك من خلال تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التي تطبق أحكام اتفاقية «السايتس» باعتبار أنهم جهة إنفاذ قانون. كما أعربت ممثل الأمم المتحدة في الاحتفالية راضية عاشوري، عن سعادتها لما لمسته من مستوى وعي وثقافة علمية وقانونية لدى ممثلي الجمارك المشاركين في الاحتفالية.

ووجهت الناشطة البيئية دينا ذو الفقار رسالة تقدير لسفراء الجمارك في الاحتفالية قائلة: «جزيل الشكر دائما على مشاركتكم الفعالة في رفع اسم مصر ودورها ومكانتها في الاحتفالية العالمية لليوم العالمي للحياة البرية بمصر».

احتفالية اليوم العالمى للحياة البرية بالإسكندرية

احتفالية اليوم العالمى للحياة البرية بالإسكندرية

احتفالية اليوم العالمى للحياة البرية بالإسكندرية

احتفالية اليوم العالمى للحياة البرية بالإسكندرية

احتفالية اليوم العالمى للحياة البرية بالإسكندرية

احتفالية اليوم العالمى للحياة البرية بالإسكندرية