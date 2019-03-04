شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «محلية النواب»: لا مشكلة في تصدير الكلاب.. هناك دول تستفيد منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا توجد مشكلة إطلاقا في أن يتم تصدير الكلاب الضالة للخارج، فهناك دول تستفيد منها بشكل أو بآخر.

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وأضاف «مصطفى» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، الإثنين، لمناقشة أزمة الكلاب الضالة :«إيه المشكلة في إنه يتم حصر الكلاب الضالة في مصر والتى تقدر بقرابة 15 مليون كلب، ويتم تصديرها للخارج للدول التي تستفيد منها».

وأشار إلى تعرض نجله لاعتداء كلب عليه، وتألم كثيرًا ولمدة زمنية كبيرة، قائلا: «الكلب أكل قدم نجلي، وسواء كانت الكلاب شرسة أو ضالة لابد من التعامل معها بكل حسم، لا توجد إشكالية في أن يتم تصديرها للخارج».

فيما قالت النائبة منى جاب الله: «إحنا عندنا كلاب في منشأة ناصر بأعداد كبيرة ولابد من حسم هذه الأزمة لأنها مؤذية وتؤثر على الأطفال والمواطنين»، منتقدة آراء جمعيات حقوق الحيوان: «تعالو عندنا وشوفوا اللي بيحصل، عايزين شغل على الأرض مش كلام وخلاص».