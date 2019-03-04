شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تنظم مسابقة لاختيار مشروعات وتطبيقات مبتكرة لـ«رواد الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة السياحة بالتعاون مع منصة Rise up لرواد الاعمال لأول مرة مسابقة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة، يشارك فيها 12 شركة من شركات رواد الأعمال التي تعمل في مجال السياحة والسفر في مصر والمنطقة.

وبحسب بيان، الاثنين، يأتي ذلك خلال استضافة مصر للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، والذي سيقام على هامشه المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة، والذي تنظمه وزارة السياحة في القاهرة يومي 24 و25 مارس المقبل.

وقد تم الإعلان عن هذه المسابقة على الموقع الرسمي الخاص بمنظمة السياحة العالمية يوم 21 فبراير الماضي، وآخر موعد للتقدم هو 5 مارس الحالي، والرابط الخاص بالتقديم لها هو https://riseupco.typeform.com/to/SWFkNZ

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وفعاليات هذه المسابقة ستعقد بحضور وتحت إشراف الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة يوم 25 مارس الجاري، بمشاركة العديد من الخبراء في مجال السياحة والإعلام لتسليط الضوء على رواد الأعمال ومساندة مشاريعهم.

والشركات المتقدمة للمسابقة سيكون من بينها 4 شركات إقليمية، تم اختيارهم من قبل منظمة السياحية العالمية، وكانوا قد سبق لهم المشاركة في مسابقة مثيلة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى 8 شركات من مصر سيتم اختيارهم عن طريق منظمة السياحة العالمية بالتنسيق مع Rise up يوم 15 مارس الجاري من الشركات التي ستتقدم على الصفحة التي أنشأتها Rise up لهذا الغرض .

وسيتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم المسابقة التي تضم 7 من خبراء السياحة من بينهم خبيرة من منظمة السياحة العالمية والسيد أحمد الوصيف بصفته رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة منصة Rise Up، وممثل عن وزارة التخطيط، وعدد من أساتذة الجامعة والمتخصصين في مجال الترويج وحاضنات الأعمال.

وسيحصل الفائز على فرصة للتدريب والحصول على الدعم الفني واللوجستي من برنامج Start Egypt لتطوير ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي IFC، والسفارة البريطانية بالقاهرة، وبدعم مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال دعم الشركات الناشئة في مصر.