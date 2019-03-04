شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الرسول أحلّ القتل الرحيم للكلب العقور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «نظرة الإسلام للحيوان كلها رحمة وإنسانية، والرسول قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء»، مضيفًا أن «الإسلام دين واقعي، ولم يكن محلقًا في آفاق المثليات، فكما أمرنا بالرحمة بالحيوان، فإن الإسلام أمر بدفع ضرر الحيوان إذا تحول لمؤذٍ للإنسان».

وأضاف «ممدوح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «يتدرج دفع ضرر الحيوان نهايته القتل، والرسول أحل قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس ويفترسهم، وأن يكون القتل رحيمًا للحيوان».